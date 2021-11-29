Названа причина отмены концерта комика Руслана Белого в Петербурге

В Петербурге отменили концерт комика Руслана Белого. Городские власти рассказали, что мероприятие отсутствовало в репертуарном плане, так как на момент подачи заявки на его проведение у организатора не было уникального QR-кода. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

При рассмотрении заявки от ООО «Дворец культуры на Петроградке (ДК им. Ленсовета)» на согласование серии мероприятий с 1 по 31 ноября комитет опирался на репертуарный план. Концерт Руслана Белого в приведённом плане отсутствовал, так как у ООО «Концерт-Стор», организатора концерта «Стенд Ап Руслана Белого», на момент подачи заявки не было уникального QR-кода, свидетельствующего о готовности соблюдать все необходимые антикоронавирусные меры, — заявили агентству в комитете.

Белый сообщил, что этой осенью несколько его запланированных концертов (в том числе в Петербурге) были отменены из-за политических шуток на концертах. В частности, комик упоминает в них президента России Владимира Путина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и митинги.

Коронавирусные ограничения стали ранее причиной отмены концертов в Новосибирске и Красноярске рэпера Face. 1 октября за два часа до начала выступления позвонили организаторы и сообщили, что концерта не будет.

По словам Face, выступления отменяют «под мощнейшим давлением», оказываемым на концертные площадки всей России.