«Комедийный эпизод»: Куценко ответил на обвинения блогера в домогательствах

https://static.news.ru/photo/425abc7e-cf35-11ea-af2c-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Актёр и отец троих детей Гоша Куценко, которого обвинила в домогательствах девушка с ником aliin.b, прокомментировал сложившуюся ситуацию в Instagram.

Каждый пиарится как может. Мы уже год пишем сценарий на тему харассмента в нашем мире кино, и я как никто в этой теме. И вот мы получили шикарный комедийный эпизод, — ответил Куценко.

Девушка, которая в соцсети TikTok зарегистрирована под именем aliin.b, 24 июля рассказала , что Куценко звал её «на полчасика» в отель. При этом она утверждает, что актёр сам дал ей разрешение опубликовать его сообщения, так как не хотел ничего больше, чем просто встретиться. Блогер при этом подчеркнула, что «ему 50 лет, у него есть жена и трое детей».

Блогер рассказала, что ехать в гостиницу она отказалась, но решила позвать Куценко в общественное место. Артист отказался от такого варианта. По мнению пользовательницы соцсети, у Куценко были на неё «какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырёх часов». После этого, как рассказала девушка, Гоша звал её в отель ещё несколько раз.

Как писал NEWS.ru, девушка также предоставила скриншоты сообщений артиста.