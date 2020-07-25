«Комедийный эпизод»: Куценко ответил на обвинения блогера в домогательствах

Актёр и отец троих детей Гоша Куценко, которого обвинила в домогательствах девушка с ником aliin.b, прокомментировал сложившуюся ситуацию в Instagram.
Каждый пиарится как может. Мы уже год пишем сценарий на тему харассмента в нашем мире кино, и я как никто в этой теме. И вот мы получили шикарный комедийный эпизод, — ответил Куценко.
Девушка, которая в соцсети TikTok зарегистрирована под именем aliin.b, 24 июля
Блогер рассказала, что ехать в гостиницу она отказалась, но решила позвать Куценко в общественное место. Артист отказался от такого варианта. По мнению пользовательницы соцсети, у Куценко были на неё «какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырёх часов». После этого, как рассказала девушка, Гоша звал её в отель ещё несколько раз.
Как писал NEWS.ru, девушка также предоставила скриншоты сообщений артиста.
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