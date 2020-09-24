Коллеги Корчевникова рассказали о поиске артистом подработок на лечение

https://static.news.ru/photo/dda6f00e-fef5-11ea-8082-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников ищет подработки на корпоративах, чтобы оплатить дорогостоящее лечение в Германии. Об этом рассказал промоутер Евгений Морозов, сообщивший, что к нему с такой просьбой обратился помощник Корчевникова.

На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей, — цитирует слова Морозова KP.RU.

Одно обследование в Германии обходится в €10 тыс., что по нынешним временам является немалой суммой, говорит промоутер. Что касается Корчевникова, то работать с ним очень непросто, поскольку у него много работы: помимо передачи на телеканале «Россия 1» у ведущего есть ещё телеканал «Спас», где он является генеральным директором. Не раз случалось, что в последний момент Корчевников отказывался от мероприятия из-за загруженности на основной работе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Борис Корчевников озадачил подписчиков странными рассуждениями о жизни и смерти. Пользователей, которые и без того обеспокоены состоянием здоровья своего кумира, напугали его философские размышления.