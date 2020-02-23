https://static.news.ru/photo/e6f79fea-565e-11ea-92ca-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com
Телеведущий Дмитрий Шепелев разорвал контракт с Первым каналом из-за того, что в один из съёмочных дней у него сдали нервы.
Дима в один из дней спешил домой, но его не отпустили, так как график съёмок часто смещается — ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, видимо, психанул, сказал, что уйдет, уволится. В итоге: держать не стали, — рассказал коллега Шепелева порталу Starhit.
Журналиста попросили отработать положенные по закону дни, после чего контракт был расторгнут.
Как писал NEWS.ru, съёмочная группа программы «На самом деле» сообщила имя нового ведущего. Им стал актёр Тимур Еремеев, который сменит в эфире Дмитрия Шепелева.