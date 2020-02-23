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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, почему не выходит со своей четвёртой женой Ольгой Абрамовой в свет. По его словам, девушка не хочет публичности.

Оля занимается собой и не очень хочет выходить в свет. Однако женскому населению страны интересно, я понимаю, — заявил Шнуров в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ. Музыкант рассказал, что...