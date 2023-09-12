Колдун, Гагарина, Пьеха: что поссорило участников шоу «Фабрика звезд»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Дмитрий Колдун

Победитель шестого сезона шоу «Фабрика звезд» Дмитрий Колдун в шоу «МузLoft» заявил, что не общается с коллегами по программе, которая сделала его известным. Что стало с другими участниками передачи и какие отношения были между ними на съемочной площадке?

По словам Колдуна, во время концерта по случаю 20-летия передачи артисты вели себя «картинно».

«Все были картинно, показательно рады друг друга видеть. Все обменялись поцелуями, но некоторые даже целоваться в щечку не захотели, сказали, мол, нет-нет, я там только что выздоровел или выздоровела. Поэтому никакого панибратства, единения не вышло», — рассказал певец.

Что стало с победителями «Фабрики звезд»

Победителем первого сезона шоу «Фабрика звезд» стал Александр Бердников. В финале программы он вошел в состав группы «Корни» вместе с Павлом Артемьевым, Александром Асташенком и Алексеем Кабановым.

«У нас все было по-настоящему, жестко и драматично. В нашем первом сезоне пели все вживую, танцевали, показывали себя с лучших сторон. Не было тех, кто попал нечестно. Мы были все обычными людьми с улицы. Никаких блатов», — делился артист.

Сейчас он продолжает выступать в коллективе «Корни», но в измененном составе — Асташенок и Артемьев в разное время покинули группу, вторым участником стал Дмитрий Пакуличев.

Во втором сезоне победа досталась Полине Гагариной, однако сразу после завершения проекта она отказалась от сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым.

В 2005 году Гагарина заняла третье место на «Новой волне». Песня «Колыбельная», которую артистка исполнила на конкурсе, стала хитом. В 2006 году она поступила в Школу-студию МХАТ, 17 сентября состоялся ее первый сольный концерт в Москве.

В 2015 году Гагарина представила Россию на Евровидении в Вене. Она заняла в музыкальном соревновании второе место. Сейчас исполнительница входит в список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по версии Forbes.

Никита Малинин одержал победу в третьем сезоне «Фабрики звезд». Он признавался, что столкнулся с большим количеством негатива после участия в шоу.

«Думал: „Я так старался искренне, был такой честный“. А тут: „Мажор. Такой-сякой, голоса нет, та-ся“. И все. Ты не понимаешь, как с этим жить», — делился музыкант в YouTube-шоу Яны Чуриковой.

Победительницей «Фабрики звезд — 4» стала Ирина Дубцова. При этом Антон Зацепин утверждал, что первое место досталось бы ему, если бы не помешало руководство шоу. Исполнительница подобные слухи опровергала.

«Это бред! Вот реально бред! Вообще не понимаю его, я всегда была с Антоном в хороших отношениях, а то, как он высказался обо мне, — это было очень некрасиво, как минимум потому, что он мужчина, а я женщина», — говорила она порталу StarHit.

Первое место в пятой «Фабрике звезд» получила Виктория Дайнеко, а в шестом сезоне победа досталась Дмитрию Колдуну. Анастасия Приходько стала лучшей в «Фабрике звезд — 7». В 2009 году она поехала на Евровидение с песней «Мамо» и заняла там 11-е место. В 2013 году певица вернулась в Киев. Сейчас она резко отзывается об украинских артистах, оставшихся в России.

В 2017 году на Первом канале вышло шоу «Новая фабрика звезд», победу в котором одержала Гузель Хасанова.

Что участники говорят о «Фабрике звезд»

Певица Рита Дакота принимала участие в седьмом сезоне «Фабрики звезд». Она рассказывала, что на проекте с ней грубо обошелся Константин Меладзе. Композитор, будучи руководителем сезона, сказал певице, что она будет вызывать у людей отторжение.

«Мои отчаянные неудачные попытки быть „нежной, женственной“ и вытрясти из себя весь рок и „дакотовщину“ провалились. Окончательно растеряв себя, я впала в депрессию и просто бухала пиво у телика. Песни не писала больше года», — признавалась Дакота в соцсетях.

Юлия Михальчик из «Фабрики звезд — 3» заявляла, что пережила сильный стресс во время участия в шоу.

«На проекте „Фабрика звезд“ я пережила сильнейший стресс, начались проблемы со здоровьем», — говорила она порталу Hello.

Стас Пьеха сравнил программу с социальным экспериментом. Артист отметил, что «отходил» от участия в телепроекте около двух месяцев. Пьеха не мог привыкнуть к повышенному вниманию фанатов к себе после успеха в шоу.

«Я подумал, почему дома нет камер, что происходит? Потом я вышел на улицу, меня узнают, мне стало страшно. Я вернулся домой, надел капюшон, кепку, очки, вышел опять. Я не мог в себя прийти. Это прямо социальный эксперимент», — делился музыкант.

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