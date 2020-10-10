Климова восхитила утончённым образом в брючном костюме и шляпке

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Екатерина Климова опубликовала фото со съёмок сериала «По законам военного времени» в совершенно новом образе. Актриса предстала перед зрителями не в военной форме, а в двубортном костюме с брюками-трубами и в шляпке.

Костюм из двубортного жакета с двойным рядом пуговиц и широкими брюками могли бы примерить и современные модницы. особую элегантность героине сериала придали шляпка и ботильоны на каблучке.

Сама Климова отнеслась к своему новому виде очень спокойно.

Машина времени существует! Для меня — это моя профессия, а для вас? #рабочиемоменты, — подписала фото актриса.

Поклонники актрисы по достоинству оценили её утончённый женственный образ, отметив и обаяние и красоту Климовой, и её неподражаемость. Многие отметили, что Климова хороша как в военной форме, так и в гражданском наряде. «Именно Вы, Катюша, и Ваши прекрасные коллеги позволяют нам отправиться на машине времени, называемой кино, вместе с вами, чтобы окунуться в самые различные исторические эпохи и события», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Климова произвела фурор среди поклонников, опубликовав на своей страничке свежие кадры со съёмочной площадки. На них экс-возлюбленная Гелы Месхи предстаёт в военной форме — гимнастёрке и шинели.