Клара Новикова раскрыла подробности госпитализации Бабкиной

https://static.news.ru/photo/2b77973e-78b4-11ea-8aed-fa163e074e61_660.jpg Клара Новикова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Народная артистка России Клара Новикова рассказала о состоянии певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали в одну из столичных клиник. По её словам, самочувствие исполнительницы «более или менее нормальное».

Она уже чувствует себя хорошо, но пока остаётся в больнице, но я знаю, что это не коронавирус. У неё воспаление лёгких, это то, что я знаю, — рассказала она в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Новиковой, в последнее время певица много работала. По всей видимости, напряжённый график сказался на её здоровье.

Наверное, где-то она простыла. У неё было много мероприятий, она отмечала свой юбилей, съёмки на телевидении у неё, — пояснила подруга певицы.

Ранее NEWS.ru писал, что Надежда Бабкина введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.

Родные певицы тщательно скрывают информацию, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством.