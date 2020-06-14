Киркоров решил не извиняться за видео о десантниках

https://static.news.ru/photo/4d9c326c-ae1e-11ea-8f94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров не станет извиняться за видео о десантниках. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

Она отметила, что все претензии должны быть адресованы телеканалу СТС, в рамках сериала «В маске шоу» на котором был снят резонансный скетч. По словам Успенской, Киркоров выступал в качестве актёра, поэтому спрашивать у него что-то насчёт отснятого материала неправильно. Она добавила, что представителей артиста удалить ролик не просили.

И это странная немного ситуация. Давайте тогда всех просить извиняться за роли, которые могут как-то обидеть кого-то: Нагиева — за роль прапорщика, Броневого — за роль Мюллера. Просто, значит, Филипп хорошо сыграл, — цитирует пресс-секретаря Киркорова «Подъём».

Как ранее передавал NEWS.ru, певцу следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок, считает бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.