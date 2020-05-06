Киркоров получил результат теста на коронавирус

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Результаты тестов на коронавирус у Филиппа Киркорова и членов его семьи отрицательные. Вместе с отцом, Бедросом Киркоровым, певец собирается принять участие в записи праздничного концерта к 9 Мая.

Всё хорошо, все здоровы и в прекрасном настроении. Тесты у всех отрицательные. Мы с Бедросом Киркоровым собираемся на концерт в честь Дня Победы без зрителей, где вместе исполним песню «Алёша», — цитирует РИА Новости артиста.

По его словам, именно с этой композицией 35 лет назад впервые он появился на телевидении в программе «Шире круг».

Филипп Киркоров добавил, что концерт запишут в Москве в «Крокус Сити Холле», и он надеется, что безопасность участников будет обеспечена на должном уровне.

Ранее NEWS.ru писал, что российский певец Филипп Киркоров вместе с детьми Мартином-Кристианом и Аллой-Викторией прошёл тест на коронавирусную инфекцию. Артист вызвал медика на дом. Мужчина в защитной экипировке взял образцы из носа и горла — сначала у музыканта, потом у детей.

Литературно-музыкальный спектакль к 75-летию Победы пройдёт на Красной площади вместо праздничного концерта. Мероприятие состоится без зрителей, но трансляцию покажут федеральные телеканалы. Участниками спектакля станут Василий Лановой, Лариса Долина, Сергей Гармаш, Николай Басков, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Валерия, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие артисты.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве — 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).