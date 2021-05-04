Киркоров похвастался подарками от именитых гостей на свой день рождения

https://static.news.ru/photo/1bbcbb84-ad43-11eb-a375-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров показал гору подарков, которые ему подарили именитые гости на 54-летие. Певец отметил именины шумной вечеринкой и только на следующий день принялся распаковывать презенты.

Артист опубликовал видео в Instagram, где показал заставленную цветами лестницу, ведущую в его особняк. Внутри помещения картина оказалась не менее впечатляющей: комнаты буквально завалены подарками от звёздных гостей.

В первую очередь Киркорову на глаза попалась брендовая сумочка от Валентина Юдашкина, которую артист непременно пообещал взять с собой на Евровидение. Набор дорогой хрустальной посуды от Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова тоже привёл певца в восторг.

Какая красота! Как изысканно! — не сдержал эмоций Киркоров.

Ещё один набор хрусталя подарили имениннику продюсер Александр Достман и его жена Ида. Модельер Игорь Гуляев преподнёс королю отечественной эстрады розовый пуховик со своим логотипом.

Но самым шикарным Филипп Киркоров назвал подарок от Иосифа Пригожина и Валерии в виде двух фигур из надувных шаров, изображающих персонажей нового клипа Maruv , который называется Komilfo.

Несмотря на то, что день рождения отмечал старший Киркоров, гости не забыли и про младших. Сумки с самыми разнообразными игрушками были подарены гостями детям артиста Алле-Виктории и Мартину.

Как сообщалось ранее, в честь своего дня рождения российский поп-король Филипп Киркоров закатил грандиозную вечеринку в фешенебельном столичном ресторане «Сохо». На неё собрался весь цвет российского шоу-бизнеса и оперной сцены, а выпить чарку под традиционное «Многая лета» имениннику предложил казачий хор.