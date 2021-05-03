Шестиярусный торт и казачий хор: Киркоров отметил 54-летие как юбилей

В честь своего дня рождения российский поп-король Филипп Киркоров закатил грандиозную вечеринку в фешенебельном столичном ресторане «Сохо». На неё собрался весь цвет российского шоу-бизнеса и оперной сцены, а выпить чарку под традиционное «Многая лета» имениннику предложил казачий хор.

Изначально мы планировали провести вечеринку для 20 человек. Но потом вдруг так захотелось увидеть вас всех. И хотя это не юбилей, не круглая дата, я решил собрать всех, потому что для меня важно было почувствовать семейную обстановку, а вы для меня — семья, — признался Киркоров.

На вечеринке были замечены Юсиф Эйвазов, Игорь Крутой, Валентин Юдашкин, певица Марув, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Лолита, Алсу, Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Валерия и Иосиф Пригожин. Весь вечер именинника и его гостей развлекали звёзды и целые коллективы. В перерывах между их выступлениями Киркоров сам выходил на сцену и исполнял свои золотые хиты под бурные аплодисменты публики.

Во второй половине вечера к нему присоединился ещё один именинник — Юсиф Эйвазов, который родился 2 мая. Вместе они спели ещё несколько композиций.

В конце торжества гостям вынесли шестиярусный именинный торт. Он был украшен шоколадными логотипами различных люксовых брендов, к которым так неравнодушен Киркоров, а на его вершине находилась фигурка самого поп-короля.

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