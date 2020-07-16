И рядом не лежал: Киркоров открестился от звёздного соседства с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/227e8892-c786-11ea-ab4d-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Звёзды российской эстрады Филипп Киркоров и Алла Пугачёва не дружат домами. Тем не менее артист по-прежнему испытывает к бывшей супруге «чувство любви и благодарности». По крайней мере, об этом он заявил журналистам на церемонии закладки именной звезды на фестивале «Славянский базар» в Витебске.

На Площади звёзд его имя расположилось по соседству с Аллой Пугачёвой, Таисией Повалий, Тамарой Гвердцители, Розой Рымбаевой и другими артистами. Впрочем, отвечая на вопрос о символичности того, что его плитку уложили рядом с Примадонной, Киркоров от такого соседства отрёкся.

Нет, меня уложили не рядом с Пугачёвой! Я лежу рядом с Таисией Повалий! — цитирует певца KP.RU.

Он также рассказал, что сейчас у него с экс-супругой нет никаких отношений, потому что «у каждого своя жизнь». Вместе с тем он заверил, что всегда готов прийти ей на выручку в трудную минуту. Что касается радостей, то их Пугачёвой есть с кем делить, добавил артист, намекая на её нынешнего супруга шоумена Максима Галкина.

К тому же, не забыл упомянуть Киркоров, он, «в отличие от Аллы», подписан на неё в Instagram.

Посмотрите на меня, я красивый и счастливый. Мне через год 55, а кто даст? — добавил Киркоров.

Он также рассказал, что во время вынужденной гастрольной паузы из-за пандемии коронавируса «наконец-то рассмотрел своих детей». По его словам, он восемь лет «колбасой мотался по стране и совсем их не видел». При этом они уже достаточно взрослые и очень разные. К счастью, не артисты, заметил Киркоров.

При этом он отметил, что поддержит Мартина и Аллу-Викторию, если те решат пойти по стопам отца. Однако дал понять, что на блат им рассчитывать не приходится. В пример певец привёл Пугачёву, которая, по его словам, никогда не пользовалась своим положением, чтобы как-то продвинуть свою дочь Кристину Орбакайте. Ту выбрали на роль в фильме «Чучело» не потому, что она дочь Примадонны, а потому что гениальная артистка, выразил уверенность он. Уже много позже дочь Пугачёвой вышла на сцену.

Пока же Мартин увлечён футболом, а Алла-Виктория хочет быть художником-декоратором, рассказал Киркоров. Раньше, по его словам, девочке нравилось фигурное катание, но теперь интересы изменились.

Ранее, как писал NEWS.ru, Киркоров снялся в новом выпуске детского развлекательного тележурнала «Ералаш», чем приятно удивил поклонников. О съёмках в детском киножурнале короля поп-музыки сообщил худрук Борис Грачевский.