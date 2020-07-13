Киркоров удивил фанатов съёмками в «Ералаше»

https://static.news.ru/photo/8d08ac50-c58e-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров снялся в новом выпуске «Ералаша», чем приятно удивил поклонников. О съёмках в детском киножурнале короля поп-музыки сообщил худрук Борис Грачевский.

Грачевский опубликовал в соцсетях кадры, где он стоит вместе с Киркоровым.

На съёмках сюжета «Ералаша»! В главной роли великий Филипп Киркоров, — подписал снимок мэтр.

Сам певец тоже обрадовался новому амплуа.

Вот мои герои. Вот Борис Грачевский. Вот главный режиссёр. Ну, красотка, как тебя зовут? — спрашивает одну из девочек, задействованных в съёмках, Киркоров.

Поклонники очень обрадовались такому повороту в карьере артиста. «Очень ждём серию с Филиппом», «Филипп в „Ералаше“! Что может быть лучше?» — написала пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын знаменитого фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской в скором времени может дебютировать в юмористическом киножурнале «Ералаш». Его мать считает, что актёрский опыт ему пригодится и в карьере фигуриста.