Шоу-бизнес

Сын Плющенко дебютирует в «Ералаше»

11:53, 11 июня 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын знаменитого фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской в скором времени может дебютировать в юмористическом киножурнале «Ералаш». Его мать считает, что актёрский опыт ему пригодится и в карьере фигуриста.

Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актёрский опыт пригодится в новой соревновательной программе, — написала в Instagram Рудковская.

Продюсер также опубликовала видео с «репетиции». Вместе с сыном Сашей они обыграли «блистательный диалог» юмориста Максима Галкина. Не всех поклонников звёздного семейства восхитили их актёрские способности, некоторым больше понравился цветущий кустарник, на фоне которого они разыгрывали сценку.

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Как писал NEWS.ru, в свои семь лет Плющенко-младший, в народе известный как Гном Гномыч, снимается в модных журналах, участвует в показах и зарабатывает миллионы. Однако, несмотря на тесную связь с миром шоу-бизнеса и неплохие успехи на этом поприще, мальчик мечтает преуспеть в фигурном катании. Александр уже проводит по семь часов на тренировках в академии отца, выступает на шоу и ставит перед собой непростые цели — принять участие в пяти Олимпиадах.

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