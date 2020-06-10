Сын Плющенко дебютирует в «Ералаше»

https://static.news.ru/photo/b04c1cbe-abc2-11ea-9487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын знаменитого фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской в скором времени может дебютировать в юмористическом киножурнале «Ералаш». Его мать считает, что актёрский опыт ему пригодится и в карьере фигуриста.

Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актёрский опыт пригодится в новой соревновательной программе, — написала в Instagram Рудковская.

Продюсер также опубликовала видео с «репетиции». Вместе с сыном Сашей они обыграли «блистательный диалог» юмориста Максима Галкина. Не всех поклонников звёздного семейства восхитили их актёрские способности, некоторым больше понравился цветущий кустарник, на фоне которого они разыгрывали сценку.

Как писал NEWS.ru, в свои семь лет Плющенко-младший, в народе известный как Гном Гномыч, снимается в модных журналах, участвует в показах и зарабатывает миллионы. Однако, несмотря на тесную связь с миром шоу-бизнеса и неплохие успехи на этом поприще, мальчик мечтает преуспеть в фигурном катании. Александр уже проводит по семь часов на тренировках в академии отца, выступает на шоу и ставит перед собой непростые цели — принять участие в пяти Олимпиадах.