Киркоров оспорил в суде запрет на въезд в Литву

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Российский певец Филипп Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

Благодаря тому что мы получили решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать в суде, — рассказал юрист ТАСС.

Добровинский отметил, что в настоящее время певец уже подал заявление в Вильнюсский суд, в котором указывается, что он является исключительно человеком искусства.

15 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Киркоров теперь не может пересекать литовскую границу до особого разрешения. Его внёс в список нежелательных персон в стране Департамент миграции балтийской республики. Решение будет действовать в течение пяти лет. Причиной стала позиция исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России в 2014 году. Литовское внешнеполитическое ведомство считает, что певец «распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине».

15 февраля Киркоров уже подавал жалобу в Вильнюсский окружной суд, однако там сообщили, что он не представил в суд само решение о запрете на въезд. При этом решение литовского МИД певец на тот момент даже не видел, сообщал NEWS.ru.