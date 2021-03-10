Киркоров опубликовал фото с повеселевшим после болезни Юдашкиным

На своей странице в Instagram певец опубликовал кадры с гостями мероприятия: Николаем Басковым, Стасом Михайловым, Давидом Манукяном и другими.

Хочу, чтобы эти мгновения творческого вечера остались на память и в ленте Инстаграмма, — написал он.

Среди фото особенно выделяется снимок Киркорова с самим кутюрье. На снимке Валентин Юдашкин, несмотря на худобу после тяжёлой болезни, широко улыбается и выглядит очень радостным.

Подписчики оценили снимок со стилистом и пожелали Юдашкину крепкого здоровья и счастья.

Кутюрье Валентин Юдашкин много лет страдает от онкологической болезни. Медикам удавалось несколько раз добиться определённого прогресса в лечении, однако недуг возвращался вновь. Модельер полагает, что ему придётся проходить медицинские процедуры всю жизнь. Он признался, что постоянно проходит таргетную химиотерапию — процедуру, блокирующую рост клеток опухоли с помощью химического воздействия на отдельные молекулы.

Как рассказывал сам Юдашкин, вначале был рак почки, который стал очагом заболевания, потом врачи обнаружили метастазы в голове. Тем не менее модельер не смирился с амплуа больного человека, а наоборот, продолжает работать и появляться на публике, писал NEWS.ru.