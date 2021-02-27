Валентин Юдашкин рассказал, что будет лечиться от рака до конца жизни

https://static.news.ru/photo/135e500a-7932-11eb-a87c-96000091f725_660.jpg Валентин Юдашкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кутюрье Валентин Юдашкин много лет страдает от онкологической болезни. Медикам удавалось несколько раз добиться определённого прогресса в лечении, однако недуг возвращался вновь. Модельер полагает, что ему придётся проходить медицинские процедуры всю жизнь.

Юдашкин рассказал о своей борьбе с раком в интервью телеканалу «Дождь». Он признался, что постоянно проходит таргетную химиотерапию — процедуру, блокирующую рост клеток опухоли с помощью химического воздействия на отдельные молекулы.

Я думаю, что это [на] всю жизнь. Я к этому уже привык — если и так, то cлава богу. Я не хочу ничего менять, — заявил кутюрье.

Юдашкин отметил, что живёт «кварталами, а не годами». Также он вспомнил, как после одной из операций побывал в гостях у Аллы Пугачёвой.

У всех была паника. После операции мне устроили день рождения — я был в цвет серых стен, сил не было даже сидеть. Когда начался поток слез — я тогда понял всё, — поделился Юдашкин.

Модельер рекомендовал людям с аналогичным диагнозом меньше себя жалеть и чаще выходить в люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга Юдашкина Марина поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. На снимке супруги сидят за столиком ресторана. Пара решила поужинать перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена». 63-летняя Марина Юдашкина облачилась в чёрный топ, а модельер надел белую рубашку с классическим пиджаком. Поклонники Юдашкина удивились чрезмерной худобе дизайнера.