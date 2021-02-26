Высохший от рака Юдашкин шокировал зрителей на ТВ

https://static.news.ru/photo/985295ec-78b9-11eb-9a57-96000091f725_660.jpg Валентин Юдашкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный дизайнер Валентин Юдашкин впервые на телевидении рассказал о том, как несколько лет борется с онкологией. Зрителей шокировал его высохший бледный вид.

По словам, Юдашкина о смертельной болезни он узнал в 2016 году, когда решил провериться из-за появившихся и усиливавшихся головных болей. Об этом модельер рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

Обследования в центре имени Бурденко показали, что у него рак.

В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год, — пояснил Юдашкин.

Он добавил, что лечившего его академика Давыдова теперь считает вторым отцом. Известие о его болезни родственники восприняли спокойно. Сам Юдашкин после курса лечения постоянно занимается здоровьем.

Марина и Валентин Юдашкины marinayudashkina/instagram.com

Самое тяжёлое для каждого, кто переносит эту историю, когда идёшь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха ещё на три месяца. Уже живёшь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да ещё и хорошо выглядеть, — подчеркнул модельер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. На снимке супруги сидят за столиком ресторана. Пара решила поужинать перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена». 63-летняя Марина Юдашкина облачилась в чёрный топ, а модельер надел белую рубашку с классическим пиджаком. Поклонники Юдашкина удивились чрезмерной худобе дизайнера.