Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву

Российский певец Филипп Киркоров обжаловал решение Вильнюсского окружного административного суда о запрете на въезд в Литву в течение пяти лет, передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на адвоката исполнителя Александра Добровинского.

Ни я, ни Филипп Киркоров не намерены останавливаться и продолжим отстаивать своё право нести людям искусство и культуру независимо от места рождения, проживания или взглядов, — отметил юрист.

Соответствующие документы уже поступили в Вильнюсский суд.

Представитель звезды добавил, что прибалтийская страна должна брать пример с других государств Европы, не допускающих «ущемления прав человека из-за неприязни к прошлому своей же страны».

19 января 2021-го Киркорова внесли в чёрный список Литвы. Решение приняла миграционная служба республики. МИД страны объяснил это решение тем, что музыкант, посещая Крым, «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Накануне Министерство культуры и информационной политики Украины обновило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства. Из чёрного списка решили исключить Киркорова, внесённого 22 июня.

При этом певец является народным артистом Украины, России и Молдавии. Он говорил, что «делил одну сцену и телеэфиры» с бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским, и был с ним «не разлей вода».

Ранее сообщалось, что Киркоров отреагировал в личном Instagram-аккаунте на включение Киевом в чёрный список, спев на украинском языке. По мнению артиста, дело не в нём, а в ненависти властей соседнего государства к России.