Киркоров нашёл архивное фото с маленькими внуками Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/cdd3111c-9348-11ea-8a70-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров опубликовал архивное фото, где он сидит с внуками Пугачёвой — Никитой и Дени на руках. Снимок появился в Instagram певца в честь дня рождения младшего сына Кристины Орбакайте, которому 10 мая исполнилось 22 года.

Бывший муж Примадонны позирует с детьми её дочери на руках. Тогда Никита Пресняков носил длинную чёлку и был рыжим, в отличие от брата-блондина.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что организатор Игорь Ковалёв рассказал об убытках звёзд во время пандемии. Он согласовывал мероприятия для таких исполнителей, как Светлана Лобода, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и других.