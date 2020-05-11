Киркоров нашёл архивное фото с маленькими внуками Пугачёвой

Филипп Киркоров опубликовал архивное фото, где он сидит с внуками Пугачёвой — Никитой и Дени на руках. Снимок появился в Instagram певца в честь дня рождения младшего сына Кристины Орбакайте, которому 10 мая исполнилось 22 года.
Бывший муж Примадонны позирует с детьми её дочери на руках. Тогда Никита Пресняков носил длинную чёлку и был рыжим, в отличие от брата-блондина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что организатор Игорь Ковалёв рассказал об убытках звёзд во время пандемии. Он согласовывал мероприятия для таких исполнителей, как Светлана Лобода, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и других.
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