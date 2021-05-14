«Не дождутся провала!»: Киркоров поддержал Манижу на «Евровидении»

https://static.news.ru/photo/e9698498-b65a-11eb-aa94-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров поддержал артистку Манижу, которая будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». По его словам, у неё есть всё для того, чтобы выступить хорошо, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что является её поклонником и добавил, что поддерживал певицу на национальном отборе.

Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более такая огромная. Я знаю, когда льётся негатив, как это трудно вдвойне — выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо, — подчеркнул музыкант.

В заключении певец отметил, что ему знакомо всё то, что сейчас испытывает Манижа.

Евровидение пройдёт c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Накануне Манижа объяснила выбор одного из нарядов, в котором появляется на сцене. Речь идёт о красном комбинезоне, его артистка назвала одеждой рабочего класса. Первый костюм, в котором певица появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов РФ.