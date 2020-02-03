https://static.news.ru/photo/3506e78c-4691-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актриса Екатерина Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей восемнадцать лет.

По её словам, она порвала этот снимок, так как считала себя недостаточно красивой.

Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо, — написала артистка в Instagram.

Она добавила, что раньше экспериментировала над своей внешностью, а сейчас начала стремиться к простоте и собственной индивидуальности.

На этот пост отреагировали певец Филипп Киркоров и актёр Игорь Верник. Мужчины высоко оценили внешний вид их коллеги.

Красотка! Со взглядом кинодивы, — отметил Киркоров.

Как ранее писал NEWS.ru, Климова дала развёрнутое интервью, где рассказала о личной жизни и своих трёх разводах. По словам артистки, несмотря на неудавшееся прошлое, она не разучилась флиртовать. Она по-прежнему привлекает мужчин и открыта к общению, главным образом благодаря своей работе.