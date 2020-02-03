Актриса Екатерина Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей восемнадцать лет.
По её словам, она порвала этот снимок, так как считала себя недостаточно красивой.
Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо, — написала артистка в Instagram.
Она добавила, что раньше экспериментировала над своей внешностью, а сейчас начала стремиться к простоте и собственной индивидуальности.
На этот пост отреагировали певец Филипп Киркоров и актёр Игорь Верник. Мужчины высоко оценили внешний вид их коллеги.
Красотка! Со взглядом кинодивы, — отметил Киркоров.
Как ранее писал NEWS.ru, Климова дала развёрнутое интервью, где рассказала о личной жизни и своих трёх разводах. По словам артистки, несмотря на неудавшееся прошлое, она не разучилась флиртовать. Она по-прежнему привлекает мужчин и открыта к общению, главным образом благодаря своей работе.
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