https://static.news.ru/photo/a29743ba-568a-11ea-8044-fa163e074e61_660.jpg Майкл Дуглас со своим отцом Фото: Susan J. Rose/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Звезда Голливуда Кирк Дуглас завещал своё состояние (около $50 млн) благотворительному фонду. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Некоторые из бенефициаров включают Университет Святого Лаврентия — они финансируют стипендию для студентов из числа меньшинств и малоимущих; Синайский храм Вествуда, в котором находится детский центр Кирка и Анны Дуглас; театр им. Кирка Дугласа в Калвер-Сити, полуразрушенный кинотеатр, восстановленный как концертный зал, и детская больница Лос-Анджелеса, — приводит данные издание.

Отмечается, что Майкл Дуглас — небедный человек. Собственный капитал актёра оценивается в $300 млн по состоянию на 2020 год.

Как писал NEWS.ru ранее, голливудский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. О смерти американской звезды сообщил его сын — известный актёр Майкл Дуглас.