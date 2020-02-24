Звезда Голливуда Кирк Дуглас завещал своё состояние (около $50 млн) благотворительному фонду. Об этом
Некоторые из бенефициаров включают Университет Святого Лаврентия — они финансируют стипендию для студентов из числа меньшинств и малоимущих; Синайский храм Вествуда, в котором находится детский центр Кирка и Анны Дуглас; театр им. Кирка Дугласа в Калвер-Сити, полуразрушенный кинотеатр, восстановленный как концертный зал, и детская больница Лос-Анджелеса, — приводит данные издание.
Отмечается, что Майкл Дуглас — небедный человек. Собственный капитал актёра оценивается в $300 млн по состоянию на 2020 год.
Как писал NEWS.ru ранее, голливудский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. О смерти американской звезды сообщил его сын — известный актёр Майкл Дуглас.
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