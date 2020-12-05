Кинолюбители выбрали самого сексуального актёра года

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Интернет-пользователи определили самого сексуального актёра года. Им стал шотландец Сэм Хьюэн. Он известен по ролям в сериале «Чужестранка» и фильме «Молодой Александр Великий». В последнем проекте он сыграл самого легендарного полководца Александра Македонского. За артиста проголосовали 914 тысяч поклонников (46,87%).

Опрос проводился на сайте Just Jared. Вторым стал Хиро Файнс-Тиффин (Том Риддл в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Его выбрали 750 тысяч посетителей сайта (38,65%). На третьем месте — Роберт Паттисон с 45 тысячам голосов (2,23%).

В топ-10 также попали Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который снялся в фильме «Дюнкерк». В прошлом году портал назвал самым сексуальным артистом музыканта Джона Ледженда.

Накануне журнал People определил самого привлекательного мужчину года. Им стал актёр Майкл Бакари Джордан. В рейтинге издания будущая звезда боевика «Чёрная Пантера» впервые оказался в 2013 году. Тогда его отрекомендовали в числе тех, на кого стоит обратить внимание. Теперь же 33-летний кумир миллионов получил титул самого желанного на планете.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram результаты опроса о самых сексуальных звёздах России, согласно которым он стал «лучшим мужчиной». Однако многие интернет-пользователи не согласились с результатами анкетирования, некоторые усомнились, что оно вообще проводилось.