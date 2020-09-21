Кинокритик Антон Долин объяснил свой уход из «Вечернего Урганта»

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Кинокритик Антон Долин больше не будет принимать участие в шоу «Вечерний Ургант». По его словам, решение «убрать» его принято вопреки воле создателей передачи.

Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня, — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что посвятил работе в шоу восемь с половиной лет. На участие в передаче он решился не из-за денег и славы, однако, как признал Долин, проект во многом помог ему.

Не буду лукавить — «Вечерний Ургант» изменил мою жизнь, превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков, — подчеркнул кинообозреватель.

По словам критика, придя на кастинг в «Останкино», он сразу предупредил, что ненавидит телевидение и совершенно не умеет шутить. В ответ на это, по его словам, все дружно засмеялись и сказали, что именно такой им и нужен.

Я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела, — подытожил Долин.

Он назвал шоу «Вечерний Ургант» «Новгородской республикой, чудом уцелевшей посреди мрачного Московского царства».

Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале высмеял фото 75-летнего Евгения Петросяна с маленьким сыном. Он пригласил юмориста и его молодую супругу в студию, чтобы разделить с ними радость от рождения ребёнка.