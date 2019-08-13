https://static.news.ru/photo/4d756b56-bdb4-11e9-ab01-fa163e074e61_660.jpg Кети Топурия Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия после разрыва с рэпером Гуфом нашла нового возлюбленного. Своим счастьем она поделилась в Instagram.

Совсем недавно исполнительница призналась фанатам, что разочаровалась в мужчинах и хочет побыть одна после скандала с Гуфом, который изменил ей с поклонницей.

Сейчас личная жизнь Кети наладилась — в Instagram она поделилась снимком возлюбленного, которого держит за руку. Пост об отдыхе в Италии певица снабдила изображением сердца, поэтому у фанатов не осталось сомнений в том, что она снова влюблена и счастлива.

Ранее News.ru писал, что Кети Топурия в интервью Регине Тодоренко рассказала о романе с рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф. По её словам, они долго дружили, работали над совместной песней. Потом вспыхнули чувства. Роман длился два года. Тодоренко прочитала Кети строчки из посвящённой ей новой песни Гуфа, на что Топурия призналась, что её тронула эта композиция.

Пара рассталась осенью 2018 года. После этого, как рассказала певица, они долгое время не общались. По её словам, ей было хорошо с Долматовым, так как он «очень лёгкий, общительный и юморной человек».