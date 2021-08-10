Кержаков решил продать свой загородный дом за 150 млн рублей

Экс-нападающий сборной России и главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков выставил на продажу свой загородный дом за 150 млн рублей. Об этом сообщает «Чемпионат».
Особняк футболиста
Кержаков продаёт свой дом вместе с баней, летней беседкой, обеденной зоной и крытым гаражом, вмещающим в себя три автомобиля, за 150 млн рублей. Незадолго до этого футболист пытался сдать особняк в аренду.
Ранее экс-жена Александра Кержакова, Милана Тюльпанова, рассказала, как футболист с похмелья избил её до полусмерти за то, что она уличила его в измене.