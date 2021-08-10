Кержаков решил продать свой загородный дом за 150 млн рублей

Экс-нападающий сборной России и главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков выставил на продажу свой загородный дом за 150 млн рублей. Об этом сообщает «Чемпионат».



Особняк футболиста находится на территории элитного коттеджного посёлка под Санкт-Петербургом. Площадь дома составляет 470 квадратных метров, в то время как участок занимает 50 соток.

Кержаков продаёт свой дом вместе с баней, летней беседкой, обеденной зоной и крытым гаражом, вмещающим в себя три автомобиля, за 150 млн рублей. Незадолго до этого футболист пытался сдать особняк в аренду.



Ранее экс-жена Александра Кержакова, Милана Тюльпанова, рассказала, как футболист с похмелья избил её до полусмерти за то, что она уличила его в измене.