«Лицо залито кровью»: жена Кержакова рассказала о попытке её убить

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Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, как однажды вспышка гнева её супруга чуть не закончилась убийством. Он избил её и собирался задушить подушкой за то, что она показала ему его же переписку с другими женщинами.

Инцидент произошёл в одном из отелей наутро после важного матча. У Кержакова было похмелье, и, когда Милана с утра спросила его об изменах и предоставила скрины, он взял её за голову и ударил лицом об угол чемодана.

По словам девушки, он долго её избивал, не давал встать, а после того, как она убежала в спальню, он уронил её на кровать и начал душить подушкой.

Я лежу, у меня всё лицо залито кровью. Он чуть не задушил меня этой подушкой. И он открывает окно, а у меня мысль: «Он меня сейчас выкинет из окна», — поделилась Тюльпанова в шоу «Алёна, блин!».

Причиной такой агрессии стал тот факт, что Милана «предала его доверие».

Она призналась ведущей и в том, что страдает от многих типов зависимости, в том числе от алкогольной и наркотической.

Ранее NEWS.ru писал, что Тюльпанова нелестно высказалась о бывшем муже как об отце их общего ребёнка. По её словам, спортсмен с недавних пор перестал интересоваться судьбой сына Тёмы.