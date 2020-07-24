Шоу-бизнес

Катя Гордон намерена защитить схимонаха Сергия от нападок общественности

19:28, 24 июля 2020 13
Катя Гордон Катя Гордон Фото: katyagordon/instagram.com

Журналистка и правозащитница Катя Гордон вступилась за схимонаха Сергия, «бесстрашно выступившего против Путина и верхушки РПЦ». Гордон считает, что именно поэтому у него возникли проблемы.

Я лично и моя компания будем защищать Сергия от провокаций, устроенных оккупантами России, клеветы и откровенной пакости, устроенной Собчак, — написала Гордон на своей странице в Instagram.

Правозащитница считает, что светская львица Ксения Собчак стала провокатором, «исполняющим заказ». Гордон обвинила её в многолетнем глумлении над церковью, именно поэтому журналистка решила «встать на защиту святых основ православного мира».

Вы могли бы спасать детей по домам инвалидов и детским домам — но ведь вам нет дела до детей! Вы врёте постоянно! Вы провокатор без сердца и больше никто, — обратилась Гордон к Собчак.

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Журналистка вспомнила о драке между бывшим и нынешним мужьями Собчак. По её словам, актёр Максим Виторган сломал нос режиссёру Константину Богомолову, а Собчак не написала заявление в полицию. Гордон считает, что светская львица устроила провокацию у стен монастыря, когда её попросили уйти и не снимать. Телеведущая заявила, что Собчак изображает оппозицию.

Но то, что вы делаете теперь, — настоящая война — и время всем выбрать, на чьей каждый стороне, — подчеркнула Гордон.

NEWS.ru писал, что Собчак обратилась в Следственный комитет. Она вместе с членами своей съёмочной группы просит возбудить уголовное дело о нападении в Среднеуральском женском монастыре. Женщина собирала материал о схимонахе Сергии, который забаррикадировался в обители после церковного суда. Собчак утверждает, что на неё было совершено нападение.

Отец Сергий отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

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