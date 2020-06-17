Канделаки высмеяла Собчак за рекламу косметики с «опухшим лицом»

https://static.news.ru/photo/7f6bef18-b0d9-11ea-9a9a-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тина Канделаки метко ответила на очередной выпад Ксении Собчак, которая раскритиковала бывшую подругу за рекламу спорта с «весом в 70 килограммов». Бывшая ведущая «Дома-2» высказалась в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» в эфире YouTube-шоу Comment Out.

Канделаки не стала молчать в ответ и с сарказмом спросила, почему Собчак с «опухшим лицом» рекламирует косметику. Ответ журналистка опубликовала в своём блоге.

На глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: «А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?» Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете, — подытожила Канделаки.

Телеведущая добавила, что не так важен вес человека, если он пропагандирует здоровый образ жизни. И «выключить» таких ханжей, как Собчак, из жизни просто, другое дело — прекратить самоуничижение, считает Канделаки.

Тем более когда такие вот «расово верные» люди вещают свой «обыкновенный фашизм» из каждой трубы, — иронично отметила телеведущая.

Собчак и Канделаки часто обмениваются колкостями в адрес друг друга, несмотря на давние тёплые отношения. Теперь заклятые подруги не упускают возможности «отметиться» друг на друге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущие Тина Канделаки и Ксения Собчак вновь обменялись колкостями. Канделаки на этот раз пришлось оправдываться после того, как Собчак поймала её на увеличении груди в фотошопе.