Канделаки высмеяла Собчак за рекламу косметики с «опухшим лицом»

Тина Канделаки метко ответила на очередной выпад Ксении Собчак, которая раскритиковала бывшую подругу за рекламу спорта с «весом в 70 килограммов». Бывшая ведущая «Дома-2» высказалась в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» в эфире YouTube-шоу Comment Out.
Канделаки не стала молчать в ответ и с сарказмом спросила, почему Собчак с «опухшим лицом» рекламирует косметику. Ответ журналистка опубликовала в своём блоге.
На глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: «А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?» Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете, — подытожила Канделаки.
Телеведущая добавила, что не так важен вес человека, если он пропагандирует здоровый образ жизни. И «выключить» таких ханжей, как Собчак, из жизни просто, другое дело — прекратить самоуничижение, считает Канделаки.
Тем более когда такие вот «расово верные» люди вещают свой «обыкновенный фашизм» из каждой трубы, — иронично отметила телеведущая.
Собчак и Канделаки часто обмениваются колкостями в адрес друг друга, несмотря на давние тёплые отношения. Теперь заклятые подруги не упускают возможности «отметиться» друг на друге.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущие Тина Канделаки и Ксения Собчак вновь обменялись колкостями. Канделаки на этот раз пришлось оправдываться после того, как Собчак поймала её на увеличении груди в фотошопе.
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