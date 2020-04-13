Канделаки оправдалась перед Собчак за увеличении груди в «фотошопе»

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Телеведущие Тина Канделаки и Ксения Собчак вновь обменялись колкостями. Канделаки на этот раз пришлось оправдываться после того, как Собчак поймала её на увеличении груди в «фотошопе».

А вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья — это только настоящие спортсмены делают, да? — поинтересовалась экс-ведущая «Дома-2» в своём Telegram-канале.

Канделаки с сарказмом ответила, что она рада вниманию Собчак к её Instagram. И заодно назвала Собчак «единственной теледивой, протыкающей дно рейтингов».

Спасибо за любовь! Мне даже неловко оставлять её без ответа. Каюсь оригиналом, — добавила Канделаки, и выложила свой кадр без обработки.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни за что не пошла бы на новое шоу Ксении Собчак. Своё решение она аргументировала тем, что не ходит к людям, которых «не уважает». Об этом дипломат заявила на видео, появившемся в Telegram-канале Тины Канделаки.