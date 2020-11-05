Канделаки показала Трампу, что «случилось ночью»

https://static.news.ru/photo/d55bbb74-1f79-11eb-bb60-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию в Соединённых Штатах, где вторые сутки подсчитывают голоса на выборах президента.

Ответ на вопрос Трампа «Что случилось ночью?», — написала она в Twitter и разместила шуточное видео.

В ролике человек забирается на вершину пальмы и отпиливает её крону. Можно предположить, что верхушка дерева символизирует шевелюру действующего президента США. После этого от пальмы остаётся голый ствол, что, возможно, могло бы намекать на намечающуюся лысину Байдена.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что накануне ночью он лидировал, а на утро выяснилось, что отстаёт в штатах, где ему оказали больше поддержки. Из-за этого штаб действующего президента США рассматривает возможность подать судебные иски в штатах Аризона и Невада. Сторонники главы Белого дома рассчитывают не только оспорить там результаты подсчёта голосов, но и попытаться выиграть время для замедления окончательного подсчёта в этих штатах. Также отмечается, что в случае проигрыша Трампа в штате Джорджия, «конечно же», тоже будет затребован пересчёт голосов. По закону данного штата пересчёт возможен, если разрыв между кандидатами составит менее 0,5%.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом последний имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов, писал NEWS.ru.