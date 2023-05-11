«Какой-то междусобойчик»: певец Наджиев высказался о Евровидении Певец Наджиев заявил, что Евровидение превратилось из конкурса в «междусобойчик»

Конкурс «Евровидение» превратился в «междусобойчик», потеряв все свои приоритеты, которые были у него раньше, заявил певец Игорь Наджиев. В беседе с «Народными Новостями» он выразил радость в связи с тем, что Россия больше не принимает в нем участие. По его словам, сейчас главным условием конкурса является попадание в актуальную повестку для Запада.

Слава богу, что России больше там нет. Это какой-то междусобойчик, а не конкурс. К сожалению, тот конкурс, который изначально задумывался, потерял все свои приоритеты. <...> Сейчас же под одну гребенку, понятно, кто повестку устанавливает, — отметил музыкант.

По словам Наджиева, ситуация с Евровидением схожа с тем, что происходит в большом спорте, который был политизирован. Он отметил, что сейчас победителями становятся те, кто чуднее себя ведет. Он также напомнил, что раньше была абсолютно другая ситуация, а победитель определялся за счет таланта.

Наджиев выразил уверенность, что России нужен собственный конкурс, где участники исполняли бы песни на русском языке. По его мнению, многим певцам удалось бы показать себя на большой сцене.

Если люди слушают песни, то они должны трогать сердце. А сейчас все делается ради шоу, — заключил певец.

Депутат Госдумы Александр Шолохов ранее заявил, что считает участие России в музыкальном конкурсе «Евровидение» ниже собственного достоинства. По его словам, соревнование является политизированным, как и многие другие состязания и премии, в том числе Нобелевская.