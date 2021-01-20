Критик оценил, повлияет ли на имидж РФ участие Моргенштерна в Евровидении

https://static.news.ru/photo/7f9d4ce4-5b32-11eb-ad58-fa163e074e61_660.jpg Фото: morgen_shtern/Instagram.com

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что появление такого конкурсанта от России, как Моргенштерн никак не повлияет на имидж страны, поскольку в Европе не относятся к Евровидению слишком серьёзно. Такое мнение он высказал в разговоре с NEWS.ru.

Я как увидел эту новость, подумал, что у нас сразу появится куча каких-то знатоков-экспертов, особенно в Госдуме, которые скорее всего будут говорить о том, что это ничтожная кандидатура, что мы будем выглядеть очень-очень плохо, и по нему будут судить о всей России. Ну это какой-то бред. Мне кажется нужно проще к этому относиться. Евровидение это прежде всего праздник. Это шоу хорошего уровня. Мне кажется, вот как в западном обществе относятся к этому конкурсу, как к празднику, который объединяет всю Европу хотя бы на один вечер. Нам тоже пора уже так относиться к этому, — заявил эксперт.

В целом критик назвал кандидатуру Моргенштерна удачной для отправки на международный конкурс. По мнению Бабичева, это будет неожиданный и неплохой кандидат. У Моргенштерна есть своя харизма, которая позволяет «творить на сцене магию», считает эксперт. При этом музыкальный критик заявил, что на Евровидении этого будет недостаточно.

Я думаю, что он столкнётся с большими трудностями и проблемами, если действительно соберётся на Евровидение, потому что даже не знает, куда он, скажем так, ввязывается. Это большая работа не одного человека, а целой команды. Нужен классный трек, который выстрелит, нужно придумать шоу, просто три минуты пробалдеть на сцене, как он это делает на концертах, будет недостаточно. Тут совершенно иной нужен подход, — считает музыкальный критик.

Ранее NEWS.ru писал о том, что один из самых популярных рэперов в России Моргенштерн (Алишер Валеев) сообщил, что готов отправиться на Евровидение и там всех порвёт.