https://static.news.ru/photo/ec33315c-7352-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: joerogan/Twitter

Комик Джо Роган высмеял звёзд, которые приняли участие в челлендже Imagine. Артисты с подачи «Чудо-женщины» Галь Гадот стали исполнять хит Джона Леннона.

Вы вообще слышали текст песни, которую эти тупицы решили спеть? «Представьте, что нет рая». Сейчас самое время для этих слов, — иронизирует Роган в своём подкасте «Представьте себе, что они идиоты».

Он также поддержал мнение многих раздражённых слушателей о том, что песня никак не помогает больным, безработным и страдающим депрессией людям. К тому же вокальные данные у многих участников челленджа, по мнению комика, оставляют желать лучшего, сообщает «Экспресс Газета».

К Гадот присоединились Эми Адамс, Натали Портман, Марк Руффало, Джимми Фэллон, Уилл Феррелл и другие.

Как писал NEWS.ru, ирландский музыкант Пол Хьюсон, известный как Боно из группы U2, поддержал песней итальянцев, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Он посвятил композицию ирландскому празднику День святого Патрика.