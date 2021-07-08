Лена Миро высказалась о разводе Бондарчука и Андреевой

Блогер Лена Миро прокомментировала слухи о разводе кинорежиссёра, продюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Своё мнение о возможном разладе в звёздной семье она изложила в LiveJournal.

Накануне ряд СМИ поспешили предположить, что Бондарчук собирается развестись с женой. Выводы журналистов были основаны лишь на одном факте: Паулину Андрееву заметили на публике без обручального кольца.

На минуточку — обручального кольца! Высшего, можно сказать, символа того, о чём мечтает каждая курица, — высмеяла слабость довода Лена Миро.

Блогер заявила, что никто не может знать правду о происходящем в семье Бондарчука и Андреевой, поскольку в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса эта пара оберегает личную жизнь от вмешательства журналистов и неохотно делится новостями.

Кроме того, Миро отметила: даже если допустить расставание Бондарчука и Андреевой, развод вряд ли станет трагедией для актрисы.

Она востребованная актриса. Сценарист. Режиссёр. Хорошо поет. Ещё молода. Уже успешна. Все связи мужа давно стали и её связями тоже, — объяснила Миро.

Накануне Федор Бондарчук оказался в центре другого скандал: мужчина захватил банк в Тюмени и заявил, будто на это преступление его толкнул режиссёр. Представители Бондарчука быстро опровергли эти обвинения.

В марте 2021 года сообщалось, что у Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын.