Известная телеведущая заявила, что у Решетовой «интеллект зубочистки»

https://static.news.ru/photo/0b3557a4-86b4-11eb-a145-96000091f725_660.jpg Фото: malinovskaya_tv / instagram

Российская телеведущая Маша Малиновская заявила, что бывшая супруга Тимати Анастасия Решетова, как две капли воды, похожа на подобных ей моделей брюнеток.

Но больше всего Малиновская недовольна тем, что именно Решетова «поясняет нам что-то про разнообразие». Телеведущая так прокомментировала новое шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ», ведущей которого стала бывшая жена Тимати.

Это первое шоу в России, которое борется со стереотипами фэшн-индустрии и шаблонными представлениями о красоте. На кастинг пришло очень много талантливых девушек, которым есть что сказать, — сказала Решетова в ходе шоу.

Она отметила, что на кастинге было много талантливых девушек, и призвала телезрителей понять, что мода — «это именно работа, где тебя все время проверяют на прочность».

Маша Малиновская посмеялась над пламенной речью Решетовой и назвала её не моделью, а инстатёлкой.

Весело, что шоу ведёт не супермодель, а инстатёлка. Ну и особенно удручает, что у ведущей интеллект зубочистки, — написала Малиновская в Stories Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая отказалась заводить отношения с небогатыми мужчинами без амбиций. По её мнению, это нормально, так же как нежелание мужчин встречаться с некрасивыми женщинами.