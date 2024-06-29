Измены, СВО, отсутствие общих детей: почему разводятся Нетребко и Эйвазов

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Оперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко

26 июня стало известно о разводе оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Заявление о разрыве пары опубликовали иностранные СМИ. По словам звезд, решение о расставании было «дружеским». В прессе писали, что супруги живут в разных странах, поэтому «их отношения сошли на нет». NEWS.ru пообщался с коллегами Нетребко и Эйвазова и узнал, что еще могло стать причиной их развода.

Несоответствие гастрольных графиков Нетребко и Эйвазова

Художник Константин Мирошник хорошо знаком с Нетребко. Он сомневается, что пара по-настоящему рассталась. По его мнению, необходимо дождаться интервью певицы, в котором она сама расскажет о разводе.

«Артисты совсем другие, живут высоким искусством, поэтому их нельзя оценивать в тех же рамках, как обычных людей. Они рождены для служения великому. Люди уходят, меняются. Великие художники, артисты и музыканты остаются на века. Поэтому будьте милосердны к ним. Порой у них бывают ошибки», — поделился мнением художник в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оперный певец Юсиф Эйвазов

Мирошник считает, что причиной развода могло стало несоответствие гастрольных графиков. Недавно Эйвазова назначили директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Он проводит много времени в Баку, а Нетребко — в Вене.

«Она (Анна Нетребко. — NEWS.ru) гастрольная артистка. Работает как лошадь, напрягает связки. Нужен жесточайший режим. Нельзя ни газировку выпить, ни мороженого съесть. Плюс ежедневные вокальные занятия», — объяснил художник.

Солистка Большого театра Ирина Долженко, которая была преподавателем Эйвазова, согласна с Мирошником. Она также предположила в беседе с NEWS.ru, что Юсиф и Анна решили развестись, так как Нетребко захотела свободы.

«В таком напряженном режиме работать и жить очень трудно. И не каждый выдерживает энергетику другого. Тем более жить надо на две разные страны. Сейчас он директор театра в Баку. Это очень большая ответственность. Вполне возможно, Аня хочет жить сама по себе. Она девушка вольная», — поделилась мнением Долженко.

Давление на Нетребко из-за СВО

Художник Никас Сафронов считает, что разрыв Нетребко и Эйвазова мог произойти из-за общественного давления на певицу в Европе, которое возникло после начала специальной военной операции на Украине.

«Очень тяжело переживать все эти нападки со стороны разных недружественных стран, которые пытаются заставить сказать против своей страны унизительные вещи, отречься, предать. Они оказались в состоянии тектонического разлома, когда их пытаются рвать, использовать для каких-то политических высказываний. Это все психологически давит и надламывает. И один из них может быть более слабый, чем другой, и сильнее все переживать. Если бы все шло, как раньше, они бы продолжали жить вместе», — предположил Сафронов в беседе с NEWS.ru.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Оперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко

Нетребко и Эйвазов разводятся из-за отсутствия детей?

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов считает, что причиной развода певцов могла стать конкуренция. По его мнению, как бы артисты ни любили друг друга, они все равно остаются соперниками.

«Две творческие личности никак не смогут ужиться вместе. Какая бы любовь ни была, какие бы страсти ни происходили, между ними всегда присутствует конкуренция. Один выше прыгает, другой тоже хочет показать себя. Характер у Нетребко королевский, она хочет получить все сразу. А Юсиф — как мужчина я его понимаю — долго терпеть не станет. Им было проще развестись», — предположил Дворцов в разговоре с NEWS.ru.

Собеседник допустил, что отсутствие у Нетребко и Эйвазова детей, рожденных в браке, тоже могло стать причиной развода. «Думаю, Юсифу хочется детей. Нетребко — нет, у нее пик популярности, концерты, выступления, работа 24 на 7. Любой мужик хочет ребенка, оставить после себя наследие и передать его сыну или дочери», — считает Дворцов.

В 2021 году Эйвазов лично рассказал о генетической несовместимости с супругой на YouTube-канале Валерии «Между нами». «Детей у нас не получилось. Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. Мы отдельно можем иметь детей, а вместе — нет. Мы испробовали абсолютно все, но не смогли», — признался Юсиф.

Могли ли Нетребко и Эйвазов развестись из-за отношений на стороне

Певица Анна Калашникова не исключила в беседе с NEWS.ru, что у Эйвазова могли возникнуть отношения на стороне, поскольку он проводил много времени в другой стране.

«Возможно, что у него появилась какая-то параллельная личная жизнь. Не думаю, что Анна нашла другого, видно, что она любила мужа. Но надо отдать должное Юсифу, он оказался порядочным человеком и продолжает общаться с сыном Анны, которому за эти годы стал отцом. Сохранить дружбу ради ребенка — это не каждым бывшим супругам под силу. В этом плане Юсиф молодец и достойный пример многим мужчинам», — считает Анна.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Оперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко

Что еще могло подтолкнуть Нетребко на развод с Эйвазовым

Концертный директор Сергей Лавров предположил в беседе с NEWS.ru, что брак оперных артистов был пиар-акцией по продвижению Эйвазова. По его данным, в медийной среде все давно знали об этом.

«Говорят, что у Юсифа и Нетребко не было ничего общего, только платоническая любовь и бизнес. Он как довесок к ней: „Хотите пригласить Нетребко выступать, возьмите Юсифа. Анна занята, сначала возьмите Юсифа, заплатите за него, а потом, может быть, дадим Нетребко“. Наверное, чаша терпения у Анны лопнула. Любая женщина хочет любви, не только платонической», — резюмировал Лавров.

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