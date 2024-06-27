Развод с Эйвазовым, «отмена» в Европе, сын-аутист: куда пропала Нетребко

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Известная российская оперная певица Анна Нетребко разводится с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым после 10 лет брака. Что известно о личной жизни артистки, почему ее «отменили» в Европе?

Почему распался брак Нетребко и Эйвазова

Агентство Austria Presse-Agentur 26 июня опубликовало совместное заявление музыкантов о разводе.

«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго (Тьяго Аруа, сын Нетребко. — NEWS.ru). Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев и благодарим всех за уважение к нашей частной жизни», — сказано в сообщении.

Нетребко и Эйвазов также сообщили, что с нетерпением ждут уже анонсированных и будущих совместных выступлений. Пока официальных сообщений в социальных сетях супругов нет.

Слухи о возможном расколе в отношениях певцов появились весной. Поклонники звезд оперы заподозрили неладное после того, как Эйвазов приезжал в Россию и выступил в Московской консерватории. Супруга не присутствовала на мероприятии. Уже тогда зрители увидели в отсутствии поддержки со стороны Нетребко недобрый знак, пишут «Страсти».

Несколько недель назад инсайдеры сообщили, что Эйвазов перешел в швейцарскую компанию и сменил менеджмент. Отмечалось, что певец принял это решение независимо от супруги.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Что известно об отношениях между Нетребко и Эйвазовым

В течение последних нескольких лет оперная певица жила с Эйвазовым и сыном от первого брака Тияго Аруа в Вене.

Когда сыну Нетребко было три года, у него диагностирован аутизм, но в легкой форме, писал StarHit. Болезнь выражается в замкнутости мальчика и нежелании общаться. Несмотря на недуг, Тияго не отстает в развитии от сверстников и учится в девятом классе. Артистка время от времени публикует в своих социальных сетях фотографии с наследником.

«Я хочу сказать тем женщинам, у которых дети-аутисты, что бояться не надо, что это все можно развить до нормальных стандартов, что дети должны ходить в школу и учиться», — говорила Нетребко в одном из интервью.

Наследник певицы поладил с отчимом. Подросток присутствовал на помолвке влюбленных в Зальцбурге и прокатился вместе с матерью в карете.

Почему Нетребко и ее мужа «отменили» в Европе?

В мае концерт Анны Нетребко и ее мужа отменили в швейцарском Люцерне. Решение было принято по требованию властей города.

«Концерт Анны Нетребко 1 июня 2024 года в KKL Luzern не состоится. <...> Ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко с Украинской мирной конференцией следовало ожидать угрозы общественному порядку», — сообщается на сайте концертного зала.

Сама Нетребко сообщила, что отмена концерта была односторонней, вопреки договорным обязательствам с организаторами. Певица добавила, что конференцию по Украине и ее выступление по времени разделяют две недели.

Осенью прошлого года стало известно, что Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с Нетребко. В театре отмечали, что продолжат работу с оперной певицей, поскольку та не осуществляла в последнее время свою деятельность на территории РФ и не намерена делать это в ближайшее время.

После этого Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство возвращением на сцену Берлинской государственной оперы российской артистки.

«Посольство Украины в ФРГ отслеживает и ведет работу над кейсом с момента появления первых анонсов. К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика в немецкой государственной опере. <...> Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — говорилось в сообщении.

Несмотря на критику со стороны Киева, в Берлинской опере вступились за Нетребко. Интендант учреждения Маттиас Шульц в интервью радиостанции RBB призвал не делать из артистки козла отпущения и напомнил, что та обозначила свою позицию. По его мнению, сотрудничество оперной певицы с театром можно назвать «важным сигналом».

Читайте также:

Уголовное дело, отношение к СВО и уехавшим артистам: как живет Шахназаров

«Нагонят народ»: приедут ли Пугачева и другие на фестиваль Вайкуле в Юрмале

«Я и в жизни была Настенькой»: как живет звезда «Морозко» Наталья Седых