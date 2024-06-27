Известная российская оперная певица Анна Нетребко разводится с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым после 10 лет брака. Что известно о личной жизни артистки, почему ее «отменили» в Европе?
Почему распался брак Нетребко и Эйвазова
Агентство Austria Presse-Agentur 26 июня опубликовало совместное заявление музыкантов о разводе.
«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго (Тьяго Аруа, сын Нетребко. — NEWS.ru). Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев и благодарим всех за уважение к нашей частной жизни», — сказано в сообщении.
Нетребко и Эйвазов также сообщили, что с нетерпением ждут уже анонсированных и будущих совместных выступлений. Пока официальных сообщений в социальных сетях супругов нет.
Слухи о возможном расколе в отношениях певцов появились весной. Поклонники звезд оперы заподозрили неладное после того, как Эйвазов приезжал в Россию и выступил в Московской консерватории. Супруга не присутствовала на мероприятии. Уже тогда зрители увидели в отсутствии поддержки со стороны Нетребко недобрый знак, пишут «Страсти».
Несколько недель назад инсайдеры сообщили, что Эйвазов перешел в швейцарскую компанию и сменил менеджмент. Отмечалось, что певец принял это решение независимо от супруги.
Что известно об отношениях между Нетребко и Эйвазовым
В течение последних нескольких лет оперная певица жила с Эйвазовым и сыном от первого брака Тияго Аруа в Вене.
Когда сыну Нетребко было три года, у него диагностирован аутизм, но в легкой форме, писал StarHit. Болезнь выражается в замкнутости мальчика и нежелании общаться. Несмотря на недуг, Тияго не отстает в развитии от сверстников и учится в девятом классе. Артистка время от времени публикует в своих социальных сетях фотографии с наследником.
«Я хочу сказать тем женщинам, у которых дети-аутисты, что бояться не надо, что это все можно развить до нормальных стандартов, что дети должны ходить в школу и учиться», — говорила Нетребко в одном из интервью.
Наследник певицы поладил с отчимом. Подросток присутствовал на помолвке влюбленных в Зальцбурге и прокатился вместе с матерью в карете.
Почему Нетребко и ее мужа «отменили» в Европе?
В мае концерт Анны Нетребко и ее мужа отменили в швейцарском Люцерне. Решение было принято по требованию властей города.
«Концерт Анны Нетребко 1 июня 2024 года в KKL Luzern не состоится. <...> Ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко с Украинской мирной конференцией следовало ожидать угрозы общественному порядку», — сообщается на сайте концертного зала.
Сама Нетребко сообщила, что отмена концерта была односторонней, вопреки договорным обязательствам с организаторами. Певица добавила, что конференцию по Украине и ее выступление по времени разделяют две недели.
Осенью прошлого года стало известно, что Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с Нетребко. В театре отмечали, что продолжат работу с оперной певицей, поскольку та не осуществляла в последнее время свою деятельность на территории РФ и не намерена делать это в ближайшее время.
После этого Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство возвращением на сцену Берлинской государственной оперы российской артистки.
«Посольство Украины в ФРГ отслеживает и ведет работу над кейсом с момента появления первых анонсов. К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика в немецкой государственной опере. <...> Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — говорилось в сообщении.
Несмотря на критику со стороны Киева, в Берлинской опере вступились за Нетребко. Интендант учреждения Маттиас Шульц в интервью радиостанции RBB призвал не делать из артистки козла отпущения и напомнил, что та обозначила свою позицию. По его мнению, сотрудничество оперной певицы с театром можно назвать «важным сигналом».
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