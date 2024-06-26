«Приняли трудное, но дружеское решение»: детали развода Нетребко и Эйвазова

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Звезды оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе. Какие известны детали о расставании одной из самых крепких пар?

Что известно о разводе Нетребко и Эйвазова

Нетребко и Эйвазов дали совместное заявление о разводе вечером 26 июня. 52-летняя оперная певица состояла в официальных отношениях с 47-летним народным артистом Азербайджана с 2015 года.

«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться», — сообщили звезды оперной сцены.

В заявлении пары также отмечается, что Эйвазов также сохранит связь с пасынком, которого воспитывал как родного.

«Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго», — подчеркнули артисты.

Нетребко и Эйвазова связывали не только семейные узы, но и профессиональные отношения. Певцы часто вместе играли в постановках «Турандот» или «Тоска». По словам бывших супругов, их творческий союз продолжит существование, несмотря на перемены, наступившие в личной жизни.

«Мы с нетерпением ждем уже анонсированных и будущих совместных выступлений», — говорится в заявлении Нетребко и Эйвазова.

Вскоре бывшие возлюбленные должны выступить в Ла Скала («Турандот») и на фестивале Арена ди Верона («Тоска»).

«Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев и благодарим всех за уважение к нашей частной жизни», — резюмировали Нетребко и Эйвазов свое заявление, опубликованном Austria Presse-Agentur (APA).

Слухи о возможном расколе в отношениях певцов появились весной. Поклонники звезд оперы заподозрили неладное после того, как Эйвазов приезжал в Россию и выступил в Московской консерватории. Супруга не присутствовала на мероприятии. Уже тогда зрители увидели в отсутствии поддержки со стороны Нетребко недобрый знак, пишут «Страсти».

Несколько недель назад инсайдеры сообщили, что Эйвазов перешел в швейцарскую компанию и сменил менеджмент. Отмечалось, что певец принял это решение независимо от супруги.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Какие отношения были у Эйвазова и Нетребко

В течение последних нескольких лет оперная певица жила с Эйвазовым и сыном от первого брака Тияго Аруа в Вене.

Когда сыну Нетребко было три года, у него диагностирован аутизм, но в легкой форме, писал StarHit. Болезнь выражается в замкнутости мальчика и нежелании общаться. Несмотря на недуг, Тияго не отстает в развитии от сверстников и учится в девятом классе. Артистка время от времени публикует в своих социальных сетях фотографии с наследником.

«Я хочу сказать тем женщинам, у которых дети-аутисты, что бояться не надо, что это все можно развить до нормальных стандартов, что дети должны ходить в школу и учиться», — говорила Нетребко в одном из интервью.

Наследник певицы поладил с отчимом. Подросток присутствовал на помолвке влюбленных в Зальцбурге и прокатился вместе с матерью в карете.

Свадьба Нетребко и Эйвазова состоялась в 2015 году. Торжество проходило в Вене. Невеста была в платье от российского дизайнера Ирины Витязь. Ее образ дополнила подвеска на цепочке, которую подарил Игорь Крутой, а также тиара с бриллиантами. Свидетелем на свадьбе был близкий друг пары Филипп Киркоров.

Какие последние новости об Анне Нетребко

KP.RU пишет, что за последние месяцы «Нетребко, принципиально отрицающая всякие диеты, скинула немало килограммов и очень похорошела». 10 июня певица снялась под дождем в откровенных позах. Оперная дива позировала на улице в коротких шортах и жилете с глубоким декольте. Снимками она поделилась в своих соцсетях.

Поклонники знаменитости тогда вновь отметили, что она сильно похудела в последние годы. По признанию самой Нетребко, она пересмотрела свой образ жизни, стала тщательнее следить за питанием и активнее проводить свободное время. В частности, артистка делает гимнастику и некоторые упражнения из йоги, избавляя шею и позвоночник от зажимов.

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