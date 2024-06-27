«Это было ожидаемо»: названа причина развода Анны Нетребко StarHit.ru: в разводе Нетребко виноваты отношения на расстоянии

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Российская оперная певица Анна Нетребко приняла решение развестись с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым после 10 лет брака из-за длительных отношений на расстоянии, пишет StarHit.ru со ссылкой на людей из близкого окружения пары. По словам инсайдера, расставание пары было ожидаемым, потому что Нетребко проживала в Вене, а Эйвазов проводил большую часть времени в Баку. Источник сообщает, что со временем отношения супругов просто «сошли на нет».

Это был вопрос времени, так как они жили в разных странах в последнее время. Юсиф много работает в Баку, а Анна постоянно находится в Вене. Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой, — цитирует издание слова друга пары.

Ранее информационное агентство Austria Presse-Agentur опубликовало совместное заявление супругов о решении расстаться. По словам пары, они останутся близкими друзьями, «объединенными общей любовью к Тьяго». Уточняется, что Тьяго Аруа является сыном Нетребко.

Артисты также попросили публику уважать их частную жизнь и пообещали, что не будут делать других публичных заявлений на эту тему. Нетребко и Эйвазов заявили, что продолжат давать совместные выступления после расставания.

Нетребко была помолвлена с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом и родила ему сына Тьяго. Мальчик появился на свет в сентябре 2008 года. В конце 2015 года Нетребко вышла замуж за тенора Юсифа Эйвазова.