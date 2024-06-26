«Мы остаемся близкими друзьями»: Анна Нетребко разводится с мужем Анна Нетребко разводится с мужем после 10 лет брака

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Известная российская оперная певица Анна Нетребко разводится с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым после 10 лет брака. Их совместное заявление опубликовало информационное агентство Austria Presse-Agentur 26 июня.

После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго (Тьяго Аруа, сын Нетребко. — NEWS.ru). Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев и благодарим всех за уважение к нашей частной жизни, — сказано в сообщении.

Нетребко и Эйвазов также сообщили, что с нетерпением ждут уже анонсированных и будущих совместных выступлений. Пока официальных сообщений в социальных сетях супругов нет.

Анна Нетребко была помолвлена с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом и родила ему сына Тьяго. Мальчик появился на свет в сентябре 2008 года. В конце 2015 года Нетребко вышла замуж за тенора Юсифа Эйвазова.

Ранее стало известно, что концерт Анны Нетребко и ее мужа отменили в швейцарском Люцерне. Решение было принято по требованию властей города. Как сообщили на сайте концертного зала KKL Luzern, концерт не состоялся ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко c Украинской мирной конференцией.