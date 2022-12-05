Из-за нард — на нары? Что стало причиной драки с участием Лепса Самым худшим днем назвали поклонники Лепса 2 декабря: артист окончил концерт, бросив на пол микрофон, после чего стал участником уличной драки

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Из активного сторонника проведения специальной военной операции на территории Украины и одного из немногих певцов, кто весь 2022 год активно гастролировал по России (с приуроченным к 60-летию юбилейным туром), народный артист РФ Григорий Лепс в одночасье стал героем скандала. 2 декабря в финале сольного концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга он бросил на пол микрофон и ушел со сцены. Вскоре в Сети появилось видео уличной драки с участием исполнителя, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кто виноват в ночной потасовке и что произошло с Лепсом — в материале NEWS.ru.

Алкоголь, болезнь или нервный срыв?

Поклонники Григория Лепса, активно обсуждающие инцидент в его соцсетях, называют три версии нестандартного поведения кумира: по их мнению, причиной случившегося могли стать алкоголь, болезнь или нервный срыв артиста. Именно проблемами со здоровьем исполнитель объяснил брошенный на концерте в Санкт-Петербурге микрофон.

Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно тёплый приём, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно. Мы обязательно ещё споём вместе. И это будет самый лучший день, — написал в своем Telegram-канале Григорий Лепс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Григорий Лепс

При этом за неделю до этого, 25 ноября после выступления в Туле певец также ссылался на то, что «приболел». Но тогда, как отметил артист, «концерт всё же состоялся».

Недомогание музыканта, скорее всего, так и осталось бы его личным делом, если бы не инцидент, который произошел после сольника в Северной столице. 3 декабря в соцсетях разошлись кадры ночной потасовки с участием Лепса на улице возле бара Finnegan’s на Московском проспекте. Пострадавшим оказался 39-летний местный житель, врачи диагностировали у него ушибы и подозрение на перелом носа.

По словам петербуржца, он «пересекся» с артистом в баре, где тот якобы предложил сыграть ему партию в нарды на $10 тысяч. Мужчина ответил Лепсу, что у него таких денег нет, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая перешла в конфликт. Однако совладелец бара отрицает эту версию. Он утверждает, что пострадавший сам начал приставать к Лепсу.

Приехал Григорий Лепс, расстроенный после концерта — что он не удался и голос пропал, заехал выпить виски. В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было, — заверяет бизнесмен.

По информации РЕН ТВ, посетитель бара настойчиво просил музыканта сфотографироваться с ним, ему отказали, после чего мужчину из бара вывела охрана. Уже на улице посетитель якобы начал нецензурно высказываться в адрес артиста, что и стало причиной конфликта.

«Раздражение Лепса было видно уже на концерте»

По просьбе NEWS.ru эксперт института имени В.П.Сербского, специалист по работе с зависимыми и созависимыми Ольга Коротина-Гессе ознакомилась с кадрами драки. Она высказала предположение, что в момент потасовки артист мог находиться в «сложном психоэмоциональном состоянии». По мнению психолога, окружение исполнителя в лице его охранников отчасти виновато в случившемся: видя настроение Лепса, его помощники должны были постараться не допустить конфликта, но вместо этого «набросились на парня».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Григорий Лепс

Посмотрев видеокадры драки, я оцениваю поведение окружения Григория Лепса как неверное. Я много работаю с известными артистами, они всегда приезжают на консультации с кем-то из своих сотрудников (помощники, охранники и т.д.). Задача близкого окружения — не допустить никаких конфликтов артиста с кем бы то ни было. Думаю, помощники, охранники Григория Лепса не могли не видеть, что он находился в сложном психоэмоциональном состоянии. Но вместо того, чтобы мирно уладить конфликт, они, судя по видео, набросились на парня, — рассказала Ольга Коротина-Гессе.

Психолог подчеркнула, что и «самому Григорию, конечно, следует всегда помнить о том, что публичный человек для многих является примером, и контроль поведения внутри эмоции должен присутствовать».

Коротина-Гессе отметила, что «кумиры, как и обычные люди, тоже болеют, могут повести себя не очень красиво».

У человека могут быть разные жизненные ситуации, которые сказываются как на физическом, так и на психосоматическом состоянии. Поведение Григория Лепса на концерте уже показывало, что он находился в раздраженном состоянии. Но, тем не менее, он провел этот концерт, хотя однозначно ему было сложно, и это видно на видео. На видео с микрофоном заметна агрессивность. Обычно такое поведение связано с жизненными событиями. Это может быть болезнь, переживания из-за проблем с близкими, из-за ситуации с СВО. Но точно причину знает лишь сам Григорий Викторович, — сказала психолог.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Григорий Лепс

Комментируя версию о возможном опьянении Лепса как причине драки, эксперт заявила, что «достоверную оценку его состояния могло дать только медосвидетельствование». При этом она напомнила, что «под воздействием спиртного человек находится в измененном состоянии сознания и не оценивает последствий своих поступков».

5 декабря адвокат потерпевшего Евгений Хейфец сообщил, что по факту нападения на его доверителя в ходе драки с участием Лепса возбуждено уголовное по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Выльется ли процесс в реальное судебное разбирательство или кулачный конфликт будет улажен с помощью мирового соглашения — покажет время.