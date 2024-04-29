Из шоу «Новая Фабрика звезд» выгнали фаворита Фаворит шоу «Новая Фабрика звезд» Александр Круг покинул проект

Фото: Пресс-служба ТНТ

Александр Круг

Участники жюри «Новая Фабрика звезд» приняли решение попрощаться с одним из исполнителей Александром Кругом, которого зрители называли фаворитом музыкального шоу. Среди номинантов на вылет также значились 15-летний Габриэль Александров и 17-летняя Софья Полозова. Эфир на ТНТ состоялся воскресным вечером 28 апреля.

Когда младший сын Михаила Круга пришел на проект, то сказал, что ему хотелось бы отойти от жанра шансон. Он исполнил композицию «Где-то в Питере», которую написал для него певец из группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Круг выразил благодарность своему наставнику и людям, которые его поддерживали, отметив, что с ним «воюет малышня».

В состав жюри входили известные для российского зрителя личности, такие как Сергей Жуков, Сергей Шнуров, Андрей Аверин и другие. Участники шоу исполняли как хиты прошлых лет, так и современные композиции. Кроме того, на концерте выступили известные исполнители и музыкальные группы.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что музыкальный проект Глюк«oZa будет перезапущен без певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Он выложил в соцсети короткую нарезку с отрывками старых песен группы, где было слышно небольшой кусок новой композиции «Мыши».