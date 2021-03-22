Ивлеева снялась для обложки Playboy

https://static.news.ru/photo/90bf7c0c-8b81-11eb-9945-96000091f725_660.jpg Настя Ивлеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Настя Ивлеева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Playboy. Фото телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Ивлеева отметила, что обложку делала самостоятельно со своей командой и назвала ей самой дорогой за всю историю «русского Playboy».

На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Выбрала для этого самое лучшее время. Я уверена в себе как никогда! — подписала фото блогер.

Ивлеева недавно отметилась нашумевшей вечеринкой в честь своего 30-летия. Телеведущая шиканула так, что привела в возмущение своих же подписчиков, которых неприятно поразила помпезная роскошь вечеринки в честь юбилея ведущей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Алла Пугачёва вместе со своим пятым супругом шоуменом Максимом Галкиным не так давно посетила звёздную вечеринку, посвящённую 30-летию телеведущей Анастасии Ивлеевой. Они появились там в лёгких карнавальных костюмах, пояснив, что им не холодно, потому что «любовь греет».