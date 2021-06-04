Ивлеева рухнула на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/cbfd6462-c576-11eb-b9b0-96000091f725_660.jpg Настя Ивлеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Настя Ивлеева оконфузилась, выйдя на красную дорожку на вручении премии МУЗ-ТВ. Телеведущая споткнулась на высоких каблуках и упала на глазах у публики.

Инцидент не смутил Ивлееву: ведущая опубликовала видео с курьёзом на своей странице в Instagram. Звезда появилась на мероприятии в очень эффектном образе, но больший эффект всё-таки произвело её падение.

Появилась Ивлеева на вручении премии с размахом: она приехала на эвакуаторе. Поклонники обратили внимание, что звезда была без обручального кольца, что ещё больше подогрело слухи о расставании ведущей с Элджеем.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 июня, в московском Дворце спорта «Мегаспорт» прошло одно из самых ярких мероприятий года — премия «МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света». Ведущими церемонии были Александр Ревва, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.