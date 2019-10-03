Иван Краско Иван Краско Фото: Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Актёр театра и кино Иван Краско негативно отреагировал на сообщения о появлении у него взрослого внебрачного сына. 

Нет никакого сына! Я не хочу, чтобы всякая клевета шла, — цитирует портал «Невские новости» слова Краско.

89-летний артист пришёл в бешенство и назвал информацию СМИ клеветой и слухами.

Ранее News.ru писал о том, что Иван Краско и его молодая жена Наталья Шевель забрали документы о разводе из ЗАГСа. На этом громкая история их неравного брака завершилась.

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