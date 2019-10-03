Актёр театра и кино Иван Краско негативно отреагировал на сообщения о появлении у него взрослого внебрачного сына.
Нет никакого сына! Я не хочу, чтобы всякая клевета шла, — цитирует портал «
Невские новости» слова Краско.
89-летний артист пришёл в бешенство и назвал информацию СМИ клеветой и слухами.
Ранее News.ru писал о том, что Иван Краско и его молодая жена Наталья Шевель забрали документы о разводе из ЗАГСа. На этом громкая история их неравного брака завершилась.
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