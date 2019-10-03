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Наталья Бочкарёва испытывает серьёзные проблемы со здоровьём на фоне стресса после задержания с наркотиками. У актрисы развилась лихорадка и парализовало половину лица.

Об этом изданию Starhit рассказал друг Бочкарёвой музыкант Андрей Ковалёв. Он отметил, что продолжает общаться с актрисой и поддерживает её. Ковалёв понадеялся, что звезда сериала «Счастливы вместе» поправится и «всё...