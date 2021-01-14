https://static.news.ru/photo/9e898464-5728-11eb-bb6c-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией. Режиссёр умер на 72-м году жизни. Накануне ухода из жизни он заразился новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

[Борис] Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище, — цитирует собеседника РИА Новости.

Дата траурной церемонии пока неизвестна. В последние дни врачи оценивали состояние Грачевского как «стабильно тяжёлое», однако поначалу к аппарату ИВЛ его не подключали. Постепенно ему стало хуже, тогда медики решили ввести его в медикаментозную кому, как и Надежду Бабкину, но его это не спасло.

Друг создателя «Ералаша» отметил, что певица была более тяжёлой больной, у неё было 80% поражения лёгких. Он отметил, что здоровье Грачевского было ослаблено. Три года назад он поборол рак кожи, который в своё время развился из-за родинки на ноге. Ему пришлось пережить несколько операций. В прошлом году болезнь снова дала о себе знать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Борис Грачевский, известный как создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш», стал жертвой не столько коронавируса, сколько своих хронических проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева. По её словам, смерть заслуженного деятеля искусств РФ связана с тем, что он долгое время лечился от меланомы, в том числе проходил химиотерапию.