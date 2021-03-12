Испанская любовница Мамаева пожаловалась на непорядочность футболиста

Как рассказала Гарсия в интервью StarHit, Мамаев ввёл её в заблуждение, утаив, что он женат и у него есть семья в России.

Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов, — отметила она.

Ирен также рассказала, что со временем начала доверять футболисту. Тот, в свою очередь, признался, что сидел в тюрьме.

Несмотря на то что Мамаев непорядочно скрыл наличие у него семьи, она всё равно считает его джентльменом. Девушка добавила, что ни в чём не обвиняет Павла и не собирается этого делать, кроме того, они «любят друг друга».

Ирен Гарсия также отметила, что жена Мамаева угрожала ей. В связи с этим её адвокаты «уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию».

Ранее жена Мамаева Алана объявила о разводе супружеской пары. По её словам, они разводятся мирно, по обоюдному желанию и без скандалов. Кроме того, она не претендует на раздел имущества, не просит алименты и разрешает видеться с детьми в любое время дня и ночи.

Как писал NEWS.ru, Алана Мамаева в начале марта опубликовала ряд постов о том, что её муж изменил ей во время сборов в Испании. В Instagram она обнародовала фотографию испанского удостоверения личности 29-летней Ирен, с которой игрок «Ростова» якобы завёл интрижку. Затем в СМИ появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой и попала в больницу в Москве. Мамаева опровергла эти сообщения.