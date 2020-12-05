Ирина Шейк рассталась с голливудским красавчиком Шнабелем

https://static.news.ru/photo/5ea69266-36cf-11eb-86fc-fa163e074e61_660.jpg Вито Шнабель Фото: SMG/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Российская модель Ирина Шейк снова одинока. Американские журналисты уверяют, что девушка рассталась со своим бойфрендом 33-летним нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем.

Накануне папарацци удалось заснять, как модель гуляла со своей дочкой от актёра Брэдли Купера недалеко от дома бойфренда. При этом Шейк демонстративно прошла мимо самого Шнабеля, не обратив на него никакого внимания. Красавчик, заметя это, только развёл руками.

В Голливуде у Шнабеля дурная репутация, его даже называют «голливудский ловелас» за его непостоянство. Говорят, что в последние годы красавчик меняет девушек как перчатки.

С Вито Шнабелем Ирина Шейк стала общаться вскоре после расставания с Купером. Их часто видели гуляющих вместе. Мужчина успел привязаться к её дочке Лее, постоянно играл с ней, пишет Telprogramma.pro.

Как писал ранее NEWS.ru, российская супермодель Ирина Шейк украсила своей персоной обложку чехословацкой версии модного журнала Vogue. Так, на представленном кадре Шейк позирует полностью обнажённой, стоя в каменной вазе в жёлтой обуви. При этом оголённые части тела супермодель прикрывает голубыми тарелками с золотым орнаментом от модного дома Versace.